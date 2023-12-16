عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمل المنيا: تعيين 665 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة تسعى إلى توفير فرص عمل للشباب إلى جانب الاهتمام بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل وإصقالهم بالمهارات والقدرات الفنية لتوفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل الشباب لسوق العمل وإشراكهم في عمليات التنمية.

يضم رئيس الشيوخ ومدير مكتبة الإسكندرية.. ننشر التشكيل الكامل لمجلس أمناء جامعة المنيا

تموين المنيا: ضبط 215 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

واستعرض محافظ المنيا، تقريرا لمديرية العمل عن جهود المديرية، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح وكيل وزارة العمل بالمحافظة، أنه تم تعيين 665 شابا وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من جميع المؤهلات والتي ترد شهادات القيد الخاصة بهم إلى المديرية.

كما قدم مركز التدريب المهني من خلال السيارة المتنقلة فى أبيوها بمركز أبو قرقاص دورة تدريبية عن التفصيل ضمن الدورات المجانية التي تقدمها مراكز التدريب المهني بالمديرية.

على مهن التفصيل والخياطة وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف، وذلك للتيسير على الشباب وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير حيث يتضمن التدريب جوانب نظرية وعملية، كما يشمل عددًا من المميزات من بينها توفير وسيلة انتقال من وإلى مركز التدريب، والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، علاوة على منح المتدرب شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح.

أسامة القاضي محافظ المنيا إقامة مشروعات صغيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية توفير فرص عمل للشباب مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ترشيحاتنا

مدير المخابرات الإسرائيلية يجتمع مع رئيس الوزراء القطري بشأن الرهائن

كلنا واحد.. الداخلية توزع المساعدات العينية على السيدات بالمناطق الأكثر احتياجا| صور

خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر قدرة على التشغيل وخلق وظائف تنافسية

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

لفظ ساخر .. نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد حادث إنهاء حياة الرهائن

وزير دفاع أنقرة: الجيش التركي حيد 2084 إرهابيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ