غدا.. افتتاح معرض الفنانة نرمين المصري بقاعة الباب

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية غداً الثلاثاء في تمام السابعة مساء معرضا للفنانة الدكتورة نرمين المصري تستضيفه قاعة الباب – سليم بساحة دار الأوبرا المصرية.

وتعرض الفنانة 31 لوحة أغلبها في مجال الموازييك الذي تعرض من خلاله تجربتها الفنية بجانب لوحات في مجالي التصوير والرسم، وذلك تحت رعاية ا.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال قانوش: "فن الموزاييك ( الفسيفساء ) مجال عريق يعرفه الجمهور بسماته ووظائفه التي اعتادوا عليها، لذا فهو بالنسبة للمبدع مغامرة تستدعي البحث والتأمل وهذا يحيلنا إلى الفنانة نرمين المصري وحرصها الدفين على التجدد دوماً في أعمالها وخاماتها وتقنياتها فالمساحة الفسيفسائية عندها مجال شاسع للجمال والتلوين والإبتكار، تحاول وتحاور ذاتها وفق روح تجريدية فيها حرفية عالية".



وأضاف ( قانوش ): "أعمال نرمين المصري تعكس قدرات فنية في التعاطي الإبداعي مع الموزاييك لتقديم لوحات تجسد بعض الرؤى الفنية التي استلهمت صورها من الطبيعة وبعض معانيها الروحية وظواهرها الكونية المحسوسة في علاقات فنية ومعالجات تشكيلية مرئية.. وصياغتها وفق تراكيب استدعت خلالها مفاهيم التكرار والـتقابل والتفتت والإختراق، كلها تتقابل في ديناميكية من حيث الشكل والمضمون في مسحة فنية فيها الحركة بالألوان واستلهام أساليب فنية أكثر حداثة".



يستمر المعرض حتى 30 ديسمبر (يوميا من 9 صباحاً حتى 9 مساءا عدا يوم الجمعة).