صدى البلد ينعي ممثل المدارس الخاصة بالإسكندرية

يعزي الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، والزميل أحمد بسيوني مدير مكتب صدى البلد في محافظة الإسكندرية الدكتور محمد حسين الحمامي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب والأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية في وفاة عمه، إبراهيم محمد الشوادفي الحمامي، أحد رواد التعليم في الإسكندرية، وعميد عائلة الحمامي، وممثل اصحاب المدارس الخاصة بالإسكندرية

ويتقدم أحمد صبري وأسرة التحرير والعاملين بموقع صدى البلد الإخباري، بخالص العزاء والمواساة للدكتور محمد حسين الحمامي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. و«إنا لله وإنا إليه راجعون».