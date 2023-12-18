بعد استهدافها من الحوثيين.. مالك السفينة سوان أتلانتيك يكشف حقيقة صلته بإسرائيل

أعلنت الشركة المشغلة للسفينة سوان أتلانتيك، اليوم الاثنين، أن السفينة في طريقها للابتعاد عن موقع الهجوم في البحر الأحمر.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال مالك السفينة إنه ليس له علاقة بإسرائيل، لكن دليل الشركات البحرية MarineTraffic أدرج السفينة بأنها تابعة Zodiac Maritime وهي جزء من مجموعة "Zodiac Group" التابعة للملياردير الإسرائيلي، إيال عوفر.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الاثنين، بأنه تم استهداف السفينة سوان أتلانتيك بمقذوفات أطلقت من مناطق في اليمن يسيطر عليها مليشيات الحوثي.

وأضاف المسؤولون، أن المدمرة "يو إس إس كارني" استجابت لنداء الاستغاثة الذي أرسلته السفينة سوان أتلانتيك.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وقال موقع "سيمفور" نقلا عن مسؤولين: "يناقش البنتاجون إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن"، وبحسب الموقع، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بقلق متزايد من أن "الحوثيين ورعاتهم في طهران يحاولون تعطيل التجارة البحرية العالمية".