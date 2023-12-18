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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم نادر من نوعه.. إيطاليا توجه انتقادا لاذعا إلى إسرائيل| تفاصيل

غزة
غزة

وجه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، انتقادا لاذعا إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن قامت إطلاق النار على أشخاص وقتلهم في كنيسة بقطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال لن تساعد في حربها لهزيمة حماس.

وكان قد أطلق قناصة (إسرائيليين) النار على امرأتين داخل كنيسة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال تاجاني إن "هذا لا علاقة له بالقتال ضد حماس لأن مقاتلي الحركة بالتأكيد لا يختبئون في الكنائس المسيحية"، وذلك في لوما نادرا على إسرائيل من إيطاليا.

وقالت البطريركية اللاتينية في القدس، السلطة الكاثوليكية في الأرض المقدسة، إن السيدتين، اللتين تدعى ناهدة خليل أنطون وابنتها سمر، قتلتا بالرصاص في مجمع أبرشية العائلة المقدسة في غزة.

وقال بيان البطريركية إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بالرصاص أثناء محاولتهم حماية الآخرين.

واستنكر البابا فرانسيس، أمس الأحد، الهجوم وأشار إلى أن إسرائيل تستخدم تكتيكات "الإرهاب" في قطاع غزة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد إن الحادث لا يزال قيد المراجعة.

ويوجد في غرة ما يقدر بنحو 1000 مسيحي من بين 2.3 مليون نسمة.

وكانت إيطاليا قد عرضت على إسرائيل الدعم الصريح منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر على المجتمعات الإسرائيلية، ولكن مثل العديد من الدول الغربية، شعرت بالقلق من ارتفاع عدد من الشهداء خلال الحرب الجوية والبرية الإسرائيلية المطولة في غزة.

وقال تاجاني في اجتماع سنوي لسفراء إيطاليا: "(نحن) ندين بشدة هجوم حماس على المدنيين العزل ... لكننا نريد أيضا أن يكون رد فعل إسرائيل ... متناسبا وأن ينقذ السكان المدنيين".

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