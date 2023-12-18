عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألذ مسلسل.. أحمد داود يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل زينهم

صدى البلد

احتفل الفنان أحمد داود بانتهاء تصوير مسلسل زينهم و كتب عبر حساب في تطبيق Instagram :"الحمد لله.. فرکش مسلسل زينهم .. الذ واطيب مسلسل صورته من اول ما بدأت .. محظوظ وممتن جدا بمجهود كل فرد اسمه مكتوب على تيترات المسلسل من أكبر واحد لأصغر واحد كل فريق العمل أمام وخلف الكاميرا .. بحبكوا جدا".

وأضاف :"وحقيقي اتشرفت بالشغل معاكوا .. تحياتي لكم جميعا يا ألذ وأطيب ناس.. هتوحشوني . إلى أن نلتقي تاني .. قريب جدا إن شاء الله.

فاجأ أحمد داود الجمهور، باكتسابه وزنا زائدا وذلك خلال تصوير دوره في مسلسله الجديد "زينهم" والذي يقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحة يتعرض لعدة قضايا ويدعى زينهم.

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

كما بدأ أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر أولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٣ مليون جنيه مصري.

احمد داود الفنان احمد داود سلمى ابو ضيف مسلسل زينهم ولاد رزق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

بوليتكو: واشنطن تجمع معلومات استخباراتية عن التحركات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد قليل مؤتمر صحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان رئيس مصر

سوناك: لا أحد يريد استمرار الحرب في غزة

وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان

مواجهات نارية.. قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16

وزير الشباب والرياضة في مقر الإعلان رسميا عن اسم رئيس الجمهورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البولبيف في البيت

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

فيديو

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ