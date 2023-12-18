صحيفة إسرائيلية: إصابة سفينتين في البحر الأحمر بصواريخ الحوثيين

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، إن الحوثيين هاجموا بالصواريخ سفينتين في البحر الأحمر، بهدف منعهما من الوصول إلى إسرائيل وألحقوا أضرارا بهما.

وأبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن وقوع حادث شمال غرب سواحل جيبوتي، المتاخمة لمضيق باب المندب.

و كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.

وأضاف المسؤولون أن المدمرة "يو.إس.إس كارني" استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

من جانبها قالت شركة "إنفنتور كيميكال تانكرز" النرويجية، المالكة لناقلة الكيماويات سوان أتلانتيك، إن الناقلة أصيبت "بجسم" غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر اليوم، من دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

وكان الحوثيون قد شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، متعهدين بتكثيف الهجمات، ما دفع عدد من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتاً.