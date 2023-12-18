عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر.. متى يؤدي اليمين أمام مجلس النواب؟

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وفقًا لنص الدستور، تبدأ من تاريخ انتهاء الولاية الحالية التي تنقضي دستوريًا في شهر أبريل المقبل.

وتدور التساؤلات بعد إعلان الهيئة االانتخابات عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، حول موعد حلف اليمين الدستورية، ليبدأ معها مدة رئاسية جديدة.

في التقرير التالي، نستعرض النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة والضابطة لموعد حلف اليمين للرئيس الجديد "عبد الفتاح السيسي" وموعد بدء الولاية الثالثة رسميًا.

ينص القانون على أن تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس الفائز "عبد الفتاح السيسي هنا"، برئاسة الجمهورية لننتقل بعد ذلك لمراحل وخطوات التنصيب.

ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

وفقًا لنص المادة 140 من الدستور، فإن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من المقرر لها أن تبدأ في اليوم التالي لانتهاء الولاية الثانية له.

وتنتهي الولاية الثانية في 2 أبريل 2024، وهذا يعني، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق في 3 أبريل 2024 وفقًا لنص الدستور.

وينص الدستور على أنه " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه"، فإن مدة ولاية المرشح الفائز في السباق الانتخابي 2024".

وفي هذا الصدد، أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن رئيس مصر القادم "عبد الفتاح السيسي" سيؤدي القسم في 3 أبريل 2024 استنادا للمادة 241 من الدستور، حيث يكون الفائز في انتخابات 2018 قد أكمل الـ6 سنوات.

أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين

ووفقا لنص المادة 144 من الدستور، وأمام مجلس النواب، وفي جلسة خاصة لحلف اليمين، يؤدي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد نافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مرشحين آخرين، هم فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

أرقام من الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%. من أصل 67032437 مقيدين في قاعدة الناخبين ويحق لهم التصويت.

وتعتبر تلك النسبة هي الأعلى في تاريخ الخمس انتخابات رئاسية التي شهدتها مصر، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2005 23 % فقط، بينما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2012 46.42% في الجولة الأولى و51.85% في جولة الإعاة.

كما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 نحو 47.45 ٪، وفي 2018 بلغت النسبة نسبة المشاركة 41.05 %

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%،

بينما جاء في المركز الثاني خلف الرئيس السيسي، حازم عمر، والذي حصل على على 1986352 بنسبة 4.5% .

فيما جاء فريد زهران ثالثًا في ترتيب المرشحين بعد حصوله على 1776952 بنسبة 4%.

وجاء عبد السند يمامة، متذيلًا قائمة المرشحين على منصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على: 1776952 بنسبة 4%