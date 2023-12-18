كاتب صحفي: رصدنا مشاركة كثيفة من المواطنين في انتخابات الرئاسة 2024

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الانتخابات الرئاسية 2024 كانت مختلفة عن أي استحقاق دستوري سابق.

وقال جمال الكشكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية المذاع على قناة " صدى البلد": "رصدنا حجم مشاركة كثيفة من المواطنين في الانتخابات الرئاسية ، والانتخابات المصرية نزيهة وتمتاز بالشفافية".

وأضاف جمال الكشكي: "الدولة عكفت على تنفيذ المشروعات التنموية من اجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة".

وتابع جمال الكشكي:"مصر نجحت في استرداد عافيتها وقوتها وقضت على الإرهاب ونفذت برنامج إصلاح اقتصادي ونفذت مشروعات تنموية في كافة القطاعات ".

وأكمل جمال الكشكي:" مصر مرت بالكثير من التحديات وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد في غزة ".