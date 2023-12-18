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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدونة السلوك لاتكمم الأفواه.. نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد

صدى البلد

ترأس  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالنقابة، والتي عقدت في النادي النهري للمحامين بالمعادي.

و عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده بين أبناءه المحامين الجدد، وترأسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصل بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.

وقال  عبدالحليم علام، إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محام، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، فيعد حلف اليمين تنتقل من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة.

وشدد على أهمية القراءة والإطلاع لإثراء ثقافة المحامي، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحامي بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

وتابع:« المحامي مبدع، فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».

وقال نقيب المحامين، إننا نأمل فيكم أن تكملوا مسيرة أسلاف عظام سبقوكم في نقابة المحامين، مؤكدًا أن نقابة المحامين لا يتولى شؤونها سوى العظماء، لأن نقابة المحامين قيمتها وعظمتها وشموخها قائمة منذ قديم الزمان.

وطالب من الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.

ولفت إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصهما إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.

واختتم نقيب المحامين كلمته بالحديث عن مدونة السلوك المهني للمحامين، قائلًا: «نحن بصدد عرض مدونة السلوك المهني، على المحامين خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها الأربعاء المقبل»، مؤكدًا أن مدونة السلوك المهني لا تكمم الأفواه، ولكنها تحمي المحامي ومهنة المحاماة، وترسخ الآداب التي نص عليها قانون المحاماة، إلى جانب ما توارثناه من ثقافة وآداب مهنية من قامات قانونية عظيمة.  

من جانبه رحب الدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وبالسادة أعضاء مجلس النقابة العامة الحاضرين، وبالمحامين الجدد المتواجدين بجلسة حلف اليمين.

وفي ذات السياق، قال  حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن حلف اليمين يعد شرطا رئيسيًا لقانونية قيد المحامي في النقابة، منوها إلى أن المحامين الجدد بمجرد أداء الحلف يطبق عليهم قانون المحاماة، الذي بدوره يعمل على تنظيم تعاملات المحامي مع كافة الجهات المختلفة في مؤسسات الدولة.

في نفس السياق أشاد  محمد كركاب، عضو مجلس النقابة العامة، بالدور البارز للنقيب عبدالحليم علام، بعدما تولى زمام الأمور في نقابة المحامين، والذي طبق نظام الرقمنة في نقابة المحامين، وبالتالي سهل كثيراً على المحامين، في إنجاز تعاملاتهم من نقاباتهم الفرعية دون تحمل مشقة وعناء السفر.

وتحدث عضو المجلس، عن التاريخ النقابي المشرف لـ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، مؤكدًا أنه أعاد للمحاماة هيبتها ومكانتها التي كانت عليها في السابق.

حضر جلسة حلف اليمين،  حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، والدكتور أبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، ومحمد كركاب، ومحمد القطيطي، أعضاء مجلس النقابة العامة.

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