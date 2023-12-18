حزب المستقلين: فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية تتويج لجهد كبير على مدار 10سنوات

تقدم حزب المستقلين الجدد بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب بأن هذا الفوز هو تتويج لجهد كبير علي مدار السنوات العشر السابقة والتي شهدت انجازات كبيرة في كل المجالات.

وأضاف عناني فى بيان صحفى له أن الرئيس السيسي فاز في ظل تعددية تنافسية وانتخابات نزيهة شهد القاصي والداني بحياديتها وتحت اشراف قضائي كامل في ظل اقبال غير مسبوق من الشعب المصري بكل فئاته.

من جانبه أكد الدكتور محمود عبد الكريم عضو اللجنة التأسيسية للحزب ان حزب المستقلين كان احد الاحزاب الداعمة والمطالبة للرئيس بخوض الانتخابات بعد دراسة واسس موضوعية.

وأشار إلى أن الحزب استند في حملته علي رصيد الرئيس في قلب وعقل المصريين بناءا علي مواقفه الوطنيه وانجازاته التي لا يستطيع انكارها احد.

وأضاف دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب ان المصريين قد ردوا الجميل بخروج اذهل العالم وان الشعب المصري اثبت انه علي وعي كامل باختياره لاستكمال المسيره نحو بناء الجمهوريه الجديدة.

وأكد الحزب انه سيظل علي العهد بدعم الدولة المصرية وعلي الثوابت الوطنية التي حافظ عليها الرئيس السيسي في كل لحظه سائلين الله العون والتوفيق له ولمصرنا الحبيبة.