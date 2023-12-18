نقيب الأشراف مهنئا الرئيس السيسي بالولاية الثالثة: سنظل خلف قيادتكم لدفع الوطن للأمام

وجه السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بولاية رئاسية ثالثة، في انتخابات رئاسية ضرب فيها الشعب المصري المثل في الوعي والممارسة الديمقراطية وإدراكه بأهمية ممارسته لحقوقه الدستورية والقانونية، بطريقة أبهرت العالم أجمع.

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي بالولاية الثالثة: سنظل خلف قيادتكم لدفع الوطن للأمام

وأكد نقيب الأشراف، أن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية جاء تجسيداً واضحاً لمدى إخلاص وتمسك الشعب المصري به والتفافه حول قيادته الرشيدة، لمواصلة مسيرة الخير والنماء لمصرنا الغالية، وتعبيراً عن واقع ينبئ بوضوح عن حب وثقة المصريين بأن الرئيس السيسي هو الأحق والأولى بقيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة، التى تتطلب بأن نكون جميعا على قلب راجل واحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأكد نقيب الأشراف، أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مصر، وتأكيدا على استكمال مسيرة الإصلاح والتنمية والأمن والأمان والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وقال نقيب الأشراف: "سنظل دوماً خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدين لسياساته التي ستدفع مصر قدماً إلى الأمام، لتتبوأ المكانة اللائقة بها كدولة رائدة فى الشرق الأوسط، بل وفى العالم كله"، داعيا المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة، وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

وحصل الرئيس السيسي، على 39 مليون و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية التي أعلن نتيجتها المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عالمي قبل قليل.