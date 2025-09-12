قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
موازنة المواطن: استمرار خفض معدل الدين إلى 82% بنهاية يونيو 2026
فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك
بطاقة خدمات الأبرز.. شروط الإعفاء الجمركي على سيارات ذوي الإعاقة
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة

  في حادثة أثارت الكثير من الدهشة والجدل داخل البرازيل وخارجها، قرر رجل أعمال شاب تحويل كامل ثروته الطائلة، التي تصل قيمتها إلى نحو 1.2 مليار دولار أميركي، لصالح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا. هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل الإعلام بـ"الغريبة"، فتحت باب التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراءها، خاصة مع عدم وجود أي علاقة مباشرة تجمع الطرفين.

تفاصيل الوصية

وبحسب تقارير محلية، فقد قام الشاب البالغ من العمر 31 عامًا بتوثيق وصيته لدى كاتب عدل في يونيو الماضي، على الرغم من أن قراره يعود فعليًا إلى عام 2023. وتشمل الوصية نقل كامل ثروته إلى نيمار، بما في ذلك الممتلكات العقارية، والأصول المالية، والاستثمارات المختلفة.

دوافع القرار

أوضح رجل الأعمال في تصريحات صحفية أن قراره نابع من إعجابه الكبير بمسيرة نيمار الكروية والشخصية، مؤكدا أن حياة اللاعب تمثل مصدر إلهام له في مسيرته الخاصة. وأضاف أن هذه الوصية هي بمثابة تقدير رمزي للاعب، مشددًا على أن اختياره لم يكن مدفوعًا بأي مصالح شخصية أو مهنية، وإنما جاء بدافع الإعجاب والتأثر بتجربة نيمار.

غياب العلاقة المباشرة

اللافت في هذه القضية أن الشاب ورغم حماسه في نقل ثروته للنجم الكروي، لا تربطه أي صلة سابقة بنيمار، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. هذا ما جعل القرار يبدو أكثر غرابة ويثير تساؤلات الرأي العام حول أسبابه الحقيقية.

موقف نيمار وفريقه الإعلامي

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من نيمار بخصوص هذه الوصية غير المألوفة. كما أكد الفريق الإعلامي للاعب في تصريحات لوسائل إعلام محلية أنهم لم يتلقوا أي إخطار قانوني بشأن الأمر حتى اللحظة.

 

وبينما لا تزال هذه القضية في إطار المفاجأة الإعلامية، يظل مصير هذه الوصية رهن الإجراءات القانونية القادمة، وما إذا كان نيمار سيتجاوب معها أو يعلق عليها. لكن المؤكد أن هذه الحادثة تسلط الضوء على مدى تأثير نجوم كرة القدم على حياة معجبيهم، إلى حد قد يصل إلى التنازل عن ثروات بمليارات الدولارات.

