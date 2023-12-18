النائب مجاهد نصار يهنئ الشعب المصري بإعلان فوز السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024

تقدم النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، بخالص التهنئة مقرونة بأسمى آيات الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي قدم ملحمة وطنية من الإصطفاف الوطني الصادق ليؤكد للعالم كله أن الشعب المصري بجميع فئاته يقف خلف قائده داعماً لمسيرته نحو البناء



وقال النائب مجاهد نصار في بيان له اليوم ، أن الملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم

و أكد نصار أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء المستقبل.

ووجه النائب مجاهد نصار أسمى آيات التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوليه رئاسة مصر لفترة تالية داعياً الله العلي القدير أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترته الرئاسية الجديدة لتحقيق طموحات الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه والوصول بمصرنا الحبيبة إلى مصاف الدول المتقدمة وأن تبوء المكانة اللائقة بها بين الأمم وأن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان

موجهاً التحية والتقدير والعرفان لقضاة مصر الشرفاء الذين أداروا العملية الانتخابية بجميع مراحلها بمنتهى المهنية والمصداقية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية جديدة، تبدأ في أبريل 2024 ولمدة 6 سنوات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الآن، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وحصل الرئيس السيسي على 39 مليون و 702 ألف صوتًا و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد خاض الانتخابات الرئاسية منافسًا لثلاثة مرشحين آخرين، هم: فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري



وقد سبق إعلان النتيجة النهائية، قيام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.

الوطنية للانتخابات تعلن عدم تلقي أي طعون

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، فى شأن كافة المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة