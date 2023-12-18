طلاب أكتوبر التكنولوجية تشهد إطلاق مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

شارك طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية، بمشاركة ٣٠ جامعة مصرية، بالإضافة إلى المشاركة في فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال (Ripple Summit 2023)، وذلك في إطار تنمية الوعي لدى الطلاب بأهمية ريادة الأعمال.

وأكدت الدكتور هبة فاروق سالم، حرص جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية على تقديم فرص متميزة لتدريب الطلاب، وحضور الفعاليات والندوات واللقاءات والتدريبات الداعمة لتعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ومعارفهم؛ لتعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال وفقًا للرؤية الإستراتيجية مصر 2030.



وفي ذات سياق، أوضحت الدكتور هبة فاروق سالم، أنه من المقرر أن يقوم الفريق المشارك؛ بعمل عدد من الندوات، وورش العمل بكليات الجامعة؛ لنشر ثقافة ريادة الأعمال، فضلاً عن تأهيل عدد من طلاب الجامعة؛ للمشاركة بأكثر من فريق؛ لتمثيل الجامعة في أكبر مسابقات ريادة الأعمال.