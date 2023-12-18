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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إلهام شاهين: مبروك لـ رئيسنا عبد الفتاح السيسي.. وهنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

الموسيقيين: شطب أحمد رمضان من جدول النقابة بحكم مجلس التأديب الاستئنافي

أصدر مجلس التأديب الإستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية والذي يتم تشكيله طبقاً للقانون من السادة مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر، صدر قراراً بشأن الإستئناف علي قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الإستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والإستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي :-

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

أعربت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها عقب ردود الأفعال التي لحقت بعرض مسلسلها الأحدث حكاية  "ماتيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة في الحب.

وقالت في تصريحات خاصة لصدى البلد:  توقيت عرض المسلسل جاء في ظل ظروف صعبة تعرضت لها الأراضي الفلسطينية من قصف وحشي.

 

إلهام شاهين: مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسى

احتفلت الفنانة إلهام شاهين، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية 2024.

وكتبت عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام": "مبروك لرئيسنا عبد الفتاح السيسى.. وإن شاء الله يستكمل مسيرة التنمية والتطور التى بدأها لمصرنا الحبيبة أم الدنيا.. ونأمل بإذن الله أن يكون القادم خير لمصر ولكل المصريين".

 

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