تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و740 شاحنة و 75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و406 شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 334 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و 212 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1222 راكب بموانيها .

