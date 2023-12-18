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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و740 شاحنة و 75 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و406  شاحنة و65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500  طن بضائع ، 334 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما استقبل الميناء أمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس ، دليلة والحرية  وغادرت ثلاث سفن وهي  بوسيدون اكسبريس ، دليلة  والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن و 212 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1222 راكب بموانيها .
 

 

الهيئة الحرية الس الصادرا الصادرات المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بحر الأحمر بري إلى المركز الاعلامي السفن السفين

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