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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي حجز مقعده.. تعرف على الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

صدى البلد

كشف الفيفا عن تفاصيل منافسات كأس العالم للأندية 2025، بدءًا من نظام التأهل، وصولًا إلى معايير التصنيف، وستقام المسابقة لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كأس العالم للأندية في شكلها الجديد ستُقام بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

 وأعلن الفيفا اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي موافقته على النظام الجديد للبطولة، بعد اجتماع عُقِدَ قبل دور نصف النهائي من نسخة 2023 المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية بين 12 و22 ديسمبر.

وستشهد نسخة كأس العالم للأندية 2025 مشاركة 32 فريقًا، منهم 12 من أوروبا، 6 من أمريكا الجنوبية، 4 من أفريقيا، 4 من آسيا، 4 من أمريكا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى الفريق المستضيف.

وبهذا تأهلت فرق تشيلسي وريال مدريد ومانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يتأهل بطل دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم كما ضمنت بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وإنتر وبورتو وبنفيكا التأهل وفقًا لمعايير التصنيف.

إلى جانب ذلك، ضمنت 5 أندية التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، وفق معايير التصنيف، على النحو الآتي:

4) بايرن ميونيخ

5) باريس سان جيرمان

6) إنتر

7) بورتو

8) بنفيكا

وتبقت 3 مقاعد شاغرة حتى الآن في كأس العالم للأندية، يتم تحديدها وفق معايير التصنيف، بعد نهاية موسم 2023-2024.

- من أفريقيا:

1) الأهلي: بطل دوري أبطال أفريقيا 2020-2021 و2022-2023

2) الوداد المغربي: بطل دوري أبطال أفريقيا 2021-2022

ويؤهل فيفا بطل دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، إلى جانب مقعد رابع يتحدد حسب معايير التصنيف التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

- من آسيا:

1) الهلال: بطل دوري أبطال آسيا 2021

2) أوراوا رد دايموندز الياباني: بطل دوري أبطال آسيا 2022

ويتبقى مكانان، الأول لبطل دوري أبطال آسيا 2023-2024، والثاني يتم اختياره بحسب معايير التصنيف بعد نهاية الموسم الجاري.

- من أمريكا الجنوبية:

1) بالميراس: بطل كوبا ليبرتادوريس 2021

2) فلامنجو: بطل كوبا ليبرتادوريس 2022

3) فلومينينسي: بطل كوبا ليبرتادوريس 2023

ثلاث مقاعد متبقية، الأول لبطل كوبا ليبرتادوريس 2024، فيما يصعد فريقان إضافيان إلى كأس العالم للأندية، بعد تحديدهما وفق تصنيف فيفا.

- من أمريكا الشمالية:

1) مونتيري: بطل دوري أبطال كونكاكاف 2021

2) سياتل ساوندرز: بطل دوري أبطال كونكاكاف 2022

3) كلوب ليون: بطل دوري أبطال كونكاكاف 2023

المتأهل الرابع سيكون بطل دوري أبطال كونكاكاف 2024، إذ لن تحتاج القارة الأمريكية إلى استخدام تصنيف فيفا.

 

وتأكدت مشاركة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية 2025 بعد تفوقه في تصفيات أوقيانوسيا وتطبيق معايير تصنيف فيفا.

نظام المنافسة في كأس العالم للأندية يتضمن 32 فريقًا يتنافسون في 8 مجموعات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16. يتم منح ميداليتين فقط، ذهبية وفضية، بدلاً من إجراء مباراة تحديد المركز الثالث.

تتم معايير تصنيف فيفا بناءً على نتائج الأندية خلال المواسم الأربعة الأخيرة من 2020-2021 إلى 2023-2024. تتضمن المعايير فوز الفرق في المباريات، التعادل، والتأهل في مراحل مختلفة من المسابقات، ويتم تطبيقها بطريقة مختلفة داخل وخارج أوروبا.

2023-2024 العربية السعودية الولايات المتحدة الامريكية المملكة العربية السعودية باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ تشيلسي وريال مدريد

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