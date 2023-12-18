الرعاية الصحية تهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

تقدم رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكي بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.



وثمن مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، الثقة الغالية للشعب المصري في الرئيس السيسي، حيث يأتي اختيار جموع الشعب المصري انعكاسًا لإنجازات الرئيس السيسي التي لا تخفى على أحد وانعكاسًا لإيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.



جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024 قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.