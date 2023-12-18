الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل بالدراسات العليا للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج

أعلنت الكلية الفنية العسكرية عن فتح باب التسجيل بالدراسات العليا "ماجستير - دكتوراه" للحاصلين على بكالوريوس الهندسة من خريجى الجامعات المصرية أو من الخارج بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك حتى 10/01/2024.

الكلية الفنية العسكرية

وعلى الراغبين فى التسجيل بالدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية الاطلاع على شروط القبول وتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى والبحثى للمهندسين من العسكريين والمدنيين ومن منطلق دورها الريادى فى مواكبة تطورات ومتطلبات العصر.