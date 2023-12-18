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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاسمة لشكل المجموعة.. المدير الفني لبيراميدز يؤكد أهمية مباراة صن داونز

صدى البلد

شدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على الأهمية البالغة لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، معتبرا إياها مباراة حاسمة إلى حد بعيد في شكل المجموعة، والفوز بها سيترتب عليه الكثير من الأمور في بلوغ الدور الثاني من البطولة، وبالتالي بيراميدز يدخل اللقاء من أجل الفوز ولا بديل غيره.

 

أوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز نجح في لعب مباراة تكتيكية مميزة في جنوب أفريقيا وكان قريبا من تحقيق الفوز على بطل جنوب أفريقيا وأحد أفضل أندية القارة وبطل سابق للبطولة، وكان من الجيد عدم استقبال أي أهداف في بريتوريا على الرغم من أنه بالنظر لمباريات صن داونز فإن جميع مبارياته على ملعبه يسجل فيها، وبيراميدز مطالب بأن يواصل مسيرته في البطولة ويحقق الفوز في القاهرة ويصل إلى النقطة السابعة ويقترب كثيرا من العبور للدور المقبل.

 

أشار باتشيكو إلى أنه بالنظر إلى مباراة جنوب أفريقيا فإن كل فريق يعلم الآخر جيدا وبيراميدز يلعب في القاهرة بخطة تكتيكية واضحة ويثق كثيرا في كل لاعبيه على الرغم من الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق ولا يسعى لخلق أي أعذار لأن يلعب على البطولة، ويرى جميع اللاعبين بنفس المستوى وأي لاعب قادر على تعويض النقص العددي.

 

وتحدث باتشيكو عن غياب أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك رمضان صبحي بشكل مفاجئ مؤكدا أن الثنائي بالفعل مهم للفريق وغيابه مؤثر بشدة وانضموا للغيابات الأخرى مثل إبراهيم عادل وإسلام عيسى، ولكنه مدرب واقعي ويتعامل مع الأسماء الجاهزة ويعلم جيدا أن الفريق به لاعبين مميزين في كل المراكز، وقادرون على تعويض النقص ولابد من الفوز قبل غلق الملف القاري والتركيز في بطولة كأس السوبر للأبطال.

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