المجلس الوطني الفلسطيني يثمن جهود مصر الدبلوماسية في إعادة فتح معبر رفح

أشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني شفيق التلولي، اليوم الاثنين، بالجهود المصرية المكثفة والناجحة التي أدت إلى إعادة فتح معبر رفح البري، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة حاسمة في تعزيز مسار الإغاثة الإنسانية العاجلة لأهل قطاع غزة.

وقال التلولي - في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية - "إن إعادة فتح معبر رفح البري جاء بفضل الإرادة العربية التي قادتها مصر وجسدتها لتحقيق هذا الهدف المنشود لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الصامد في وجه جميع المخططات التي تهدف إلى التهجير الناعم من قطاع غزة".

ووجه المسؤول الفلسطيني الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية المصرية التي أصرت على فتح معبر رفح من الاتجاهين لخروج وعودة الفلسطينيين مرة أخرى إلى وطنهم معافين سالمين، والوقوف في وجه المشروع التصفوي الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتقديم الدعم اللازم للمرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، مما يعكس الروح العربية العالية التي تتوج علاقات الأخوة المصرية الفلسطينية الممتدة بين البلدين الشقيقين.