تحالف الأحزاب المصرية: نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة

أكد تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة، مشيرا إلى أن المواطن المصري شعر أن صوته سيكون مؤثر في العملية الإنتخابية.



وقال تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الأولى المصرية"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وقفت على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مؤكدا أن جموع الناخبين رشحوا الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، للأمن والتنمية.

تحالف الأحزاب المصرية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الوعي السياسي لدى المواطن المصري أصبح مرتفع، وهو ما يظهر في إجمالي من أدلوا بأصواتهم.