الخطيب وخالد مرتجي يدعمان الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي.. صور

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، على دعم لاعبي الفريق قبل التحرك لملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضي لخوض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالسعودية.

تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

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