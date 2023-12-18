أجواء احتفالية بجامعة سوهاج عقب إعلان فوز الرئيس السيسي

شهدت جامعة سوهاج أجواء احتفالية وفرحة عارمة عقب إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية.

وتابع الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب والعمال إعلان نتيجة الانتخابات وسط فرحة وهتافات "تحيا مصر".

جامعة سوهاج

وأعرب عن سعادته بهذا الفوز الساحق لقائد عظيم مخلص ومحب لوطنه، ليقود البلاد في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة ويستكمل إنجازات مصر، مؤكداً أن هذا ليس غريباً على الشعب المصرى أن يتجه إلى الاختيار الموفق لإختيار الرجل المناسب لإستكمال التنمية والاستقرار والأمان لمصرنا الحبيبة.

وقال رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية:" اننا مع فخامتك نقف صفاً واحداً لمواصلة طريق الإنجازات، خاصة أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية أشبه بالمعجزات".