محافظ سوهاج يستقبل وفد البنك الدولي ومسئولي تنمية الصعيد لمتابعة مشروعات البرنامج

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

والدكتور محمد عبد الهادي مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية بالمحافظة.

ضم الوفد كلا من “أمل فلتس، ومديحة عفيفي، وميسرة شمس، وخالد الخولي، ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، ومحمود زينهم”، أعضاء المكتب التنسيقي.

محافظة سوهاج

وتأتي زيارة الوفد اليوم لتفقد ومتابعة عدد من مشروعات البرنامج الجاري تنفيذها بمحافظة سوهاج، على مدار يومين متتاليين 18، 19 ديسمبر الجاري؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات "البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية".

كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لسوق ناصر الحضري الجديد، ولقاء مع المستفيدين، والمترددين على السوق، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بغرب طهطا، ومسار مأخذ المياه غرب طهطا، وكذا لقاء مع الأطراف ذات الصلة بمأخذ مياه المنطقة الصناعية بغرب جرجا.

وأشاد وفد البنك الدولي خلال اللقاء بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض محافظة سوهاج، مؤكدا على أهمية تعميم تجربة سوهاج، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.