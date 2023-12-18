برلمانية: الانتخابات الرئاسية كشفت وعي الشعب المصري وروحه الوطنية

وجهت النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح بمناسبة فوزه في السباق الرئاسي وتوليه فترة رئاسية جديدة، مؤكدة أن الانتخابات الرئاسية المصرية شهدت منافسة قوية في مناخ يسوده الحرية والديمقراطية، وإجراءات ضمنت النزاهة والشفافية، فكانت عرساً ديمقراطياً أبهر العالم وأشادت به كل المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكد رائف في بيان لها اليوم، على ضرورة تكاتف جميع المرشحين الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية محلياً ودولياً، والعمل على تعزيز الأمن القومي المصري وترسيخ حالة الاستقرار التي آلت إليها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية بدعم ومساندة وتكاتف الجميع.

ووجهت عضو مجلس النواب الشكر لجموع الشعب المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحقوقي وكافة القوى التي ساهمت في إحياء مبدأ المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتي عكست وعي الشعب المصري وروحه الوطنية، وحرصه للحفاظ على حقه الذي كفله له الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية، وما يعكس إدراك الشعب المصري العظيم بالحفاظ على مقدرات وطنه والاصطفاف الدائم خلف وطنهم .

وتابعت: "إن المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة في كافة الاستحقاقات السياسية يؤكد أن الوطن يحيا بشعبه"، مشيده بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء والأجهزة الأمنية وكافة أجهزة الدولة ووسائل الإعلام في إدارة العملية الانتخابية بديمقراطية ونزاهة وشفافية عادلة.

