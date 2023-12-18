رابطة تجار السيارات تزف بشرى سارة عن الأسعار في العام الجديد 2024

أيام قليلة ويهل علينا عام 2024 الجديد مليء بالخير والأخبار السارة، وأول هذه الأخبار هو الانضمام الفعلى المصرى لمجموعة بريكس الاقتصادية، والتى تضم كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، بالاضافة إلى الأعضاء الجدد " الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات".

وبهذا الانضمام تساءل الجميع وبالأخص المهتمين بأخبار سوق السيارات المصرى عن الأسعار بعد الارتفاع الكبير التى شهدته خلال الأيام الماضية بسبب العديد من المشاكل والأزمات العالمية، والتى يأتى أهمها أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وفى هذا السياق أكد رئيس رابطة التجار المستشار أسامة أبو المجد، أن سوق السيارات المصرى سيشهد استقرارا خلال عام 2024، وبالأخص بعد الانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية.

وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن سوق السيارات سيشهد استقرارا كبيرا فى الأسعار بعد أن شهد فترات كبيرة من الارتفاعات المتتالية بأسعار المركبات بداخله.

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن أسعار المركبات خلال عام 2024 ستستقر ولن تنخفض، ولكن لن نشهد ما حدث بالسوق المصرى خلال عام 2023 من ارتفاعات كبيرة فى أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.

وأكد أبو المجد أنه بعد الانضمام الفعلى لمجموعة بريكس الاقتصادية سيكون هناك استقرار فى أسعار صرف الدولار بسبب عدم الضغط عليه كما حدث فى الماضى، وبالتالى سينعكس هذا الاستقرار على أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى.