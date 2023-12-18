عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رابطة تجار السيارات تزف بشرى سارة عن الأسعار في العام الجديد 2024

صدى البلد

أيام قليلة ويهل علينا عام 2024 الجديد مليء بالخير والأخبار السارة، وأول هذه الأخبار هو الانضمام الفعلى المصرى لمجموعة بريكس الاقتصادية، والتى تضم كلا من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، بالاضافة إلى الأعضاء الجدد " الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات".

 

وبهذا الانضمام تساءل الجميع وبالأخص المهتمين بأخبار سوق السيارات المصرى عن الأسعار بعد الارتفاع الكبير التى شهدته خلال الأيام الماضية بسبب العديد من المشاكل والأزمات العالمية، والتى يأتى أهمها أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار.

txt

سيارات مستعملة للبيع بـ 300 ألف جنيه

txt

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. مواصفات وأسعار

وفى هذا السياق أكد رئيس رابطة التجار المستشار أسامة أبو المجد، أن سوق السيارات المصرى سيشهد استقرارا خلال عام 2024، وبالأخص بعد الانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية.

 

وأضاف أبو المجد فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن سوق السيارات سيشهد استقرارا كبيرا فى الأسعار بعد أن شهد فترات كبيرة من الارتفاعات المتتالية بأسعار المركبات بداخله.

 

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن أسعار المركبات خلال عام 2024 ستستقر ولن تنخفض، ولكن لن نشهد ما حدث بالسوق المصرى خلال عام 2023 من ارتفاعات كبيرة فى أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.

 

وأكد أبو المجد أنه بعد الانضمام الفعلى لمجموعة بريكس الاقتصادية سيكون هناك استقرار فى أسعار صرف الدولار بسبب عدم الضغط عليه كما حدث فى الماضى، وبالتالى سينعكس هذا الاستقرار على أسعار السيارات داخل السوق المحلى المصرى.

بريكس سوق السيارات المصرى سيارات مجموعة بريكس أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

موضوعات متعلقة

إنهاء الهيمنة.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

بالتعاون بين التعليم العالي وهيئة الرقابة الإدارية.. قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة

9 سنوات إنجازات.. قطاع البترول يشهد طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي

رئيس إسكان النواب لـ "صدى البلد": الموافقة على 4% من 2.8 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. وأقترح حل أزمة الإيجار القديم على 10 سنوات

اليوان الرقمي.. ضربة مدمرة لـ الدولار الأمريكي

التعليم في أسبوع .. تخريج الدورة الأولى للمرشحين مديري مدارس

دعاء استجابة المستحيل في يوم الجمعة.. اقض حاجتك بـ29 كلمة قبل الغروب

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

ترشيحاتنا

البنتاجون: المدمرة يو إس إس لابون دخلت إلى البحر الأحمر

بيان عاجل من أمريكا بشأن الضربات الإسرائيلية علي الجيش اللبناني

أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

فاز بثقة الشعب المصري.. ولي عهد دبي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

الفصائل الفلسطينية ترد على دعوى بن جفير بإعدام الأسرى والقنبلة النووية

حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ