رئيس جامعة جنوب الوادي: الشباب صانعو المستقبل وداعمو النهوض بالدولة المصرية

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عكاوي، أن الشباب هم صانعو المستقبل وداعمو النهوض بالدولة المصرية.



جاء ذلك خلال حضورعكاوي، اليوم/الاثنين/، منافسات مسابقة (plus3 ) بكلية الهندسة بحضور الدكتور فرج خضاري عميد الكلية، والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسه بجامعة الأزهر والتي اقيمت تحت إشراف الدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسين مغربي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هاني أحمد عطا الله مشرف الفريق الطلابي بالكلية.



وأعرب عكاوي عن سعادته البالغة بهذه المشروعات الإبداعية لطلاب كلية الهندسة، موضحا أن مثل هذه المسابقات دائما ما تسهم في تشجيع إبداع الطلاب وتحفيزهم على الابتكار العلمي وأيضا تنميه قدراتهم على البحث، وهو ما يأتي على رأس اهتمامات الدوله المصرية.



ومن جانبه، أكد الدكتور فرج خضاري أن هذه هي النسخة الثالثة من المسابقة وسوف تحتوي على العديد من المنافسات منها تصميم منشأ بالكامل وتنفيذه كنموذج ويتم تصميمه وتقييمه من جميع الجوانب الفنية وهذا المشروع من مشاركات قسم الهندسة المدنية أما قسم الهندسة الكهربية والحاسبات والمعلومات فسوف يشارك في المسابقة بمباراة كره قدم بين اثنين روبوت وقسم الهندسة الميكانيكية سوف يشارك في المسابقه بتصميم روبوت ميكانيكي بدون كهرباء بالتقييم الهيدروليكي ويتم التحكم فيه لتحويل أحمال وأوزان كبيرة.



وفي نهاية المسابقة، كرم رئيس الجامعة الفائزين في المسابقة والحاصلين على المراكز المتقدمة في المنافسات.

