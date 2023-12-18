عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي: الشباب صانعو المستقبل وداعمو النهوض بالدولة المصرية

رئيس جامعة جنوب الوادي،
رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عكاوي

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عكاوي، أن الشباب هم صانعو المستقبل وداعمو النهوض بالدولة المصرية.


جاء ذلك خلال حضورعكاوي، اليوم/الاثنين/، منافسات مسابقة (plus3 ) بكلية الهندسة بحضور الدكتور فرج خضاري عميد الكلية، والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور محمد جلال عميد كلية الهندسه بجامعة الأزهر والتي اقيمت تحت إشراف الدكتور عصام عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسين مغربي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هاني أحمد عطا الله مشرف الفريق الطلابي بالكلية.


وأعرب عكاوي عن سعادته البالغة بهذه المشروعات الإبداعية لطلاب كلية الهندسة، موضحا أن مثل هذه المسابقات دائما ما تسهم في تشجيع إبداع الطلاب وتحفيزهم على الابتكار العلمي وأيضا تنميه قدراتهم على البحث، وهو ما يأتي على رأس اهتمامات الدوله المصرية. 


ومن جانبه، أكد الدكتور فرج خضاري أن هذه هي النسخة الثالثة من المسابقة وسوف تحتوي على العديد من المنافسات منها تصميم منشأ بالكامل وتنفيذه كنموذج ويتم تصميمه وتقييمه من جميع الجوانب الفنية وهذا المشروع من مشاركات قسم الهندسة المدنية أما قسم الهندسة الكهربية والحاسبات والمعلومات فسوف يشارك في المسابقة بمباراة كره قدم بين اثنين روبوت وقسم الهندسة الميكانيكية سوف يشارك في المسابقه بتصميم روبوت ميكانيكي بدون كهرباء بالتقييم الهيدروليكي ويتم التحكم فيه لتحويل أحمال وأوزان كبيرة.


وفي نهاية المسابقة، كرم رئيس الجامعة الفائزين في المسابقة والحاصلين على المراكز المتقدمة في المنافسات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

3 قنوات مجانية| شاهد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بهذه الطريقة

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

البنتاجون: المدمرة يو إس إس لابون دخلت إلى البحر الأحمر

بيان عاجل من أمريكا بشأن الضربات الإسرائيلية علي الجيش اللبناني

أحمد موسى: الشعب المصري كله في الشوارع احتفالا بفوز الرئيس السيسي.. فيديو

فاز بثقة الشعب المصري.. ولي عهد دبي يهنئ السيسي بإعادة انتخابه لفترة جديدة

الفصائل الفلسطينية ترد على دعوى بن جفير بإعدام الأسرى والقنبلة النووية

حكم الصلاة على النبي بعد الأذان.. دار الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها | شاهد

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ