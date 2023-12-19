اكتشفه علماء ألمان.. سر لوح اللعنة المخصص لاستحضار الشيطان| فيديوجراف

أعلن علماء آثار ألمان اكتشاف قطعة فريدة قد تكون "لوح اللعنة"، والذي يُعتقد أنه استخدم في العصور الوسطى لاستحضار الشيطان.

كانت هذه القطعة الفريدة ملفوفة وعثر عليها في قاع مرحاض في مدينة روستوك الألمانية.

رسالة مشفرة



كانت القطعة تحمل رسالة مشفرة بأحرف قوطية صغيرة يصعب رؤيتها بالعين المجردة.

كان نص الرسالة يقول: "sathanastaleke belzebuk hinrik berith".

ترجم الباحثون النص واكتشفوا أنه لعنة موجهة نحو امرأة تُدعى تاليك ورجل يُدعى هينريك (هاينريش)، واستدعوا بعلزبول (اسم آخر للشيطان) وبيريث (روح شيطانية).

ولمتابعة المزيد حول اكتشاف لوح اللعنة في ألمان .. تابع الفيديو جراف التالي: