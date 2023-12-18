مخاطر عديدة للأطعمة المتضمنة لأحماض لازعة ومواد كيميائية.. تفاصيل

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي، أن هناك أطعمة تحتوى على أحماض لازعة، تشكل خطورة على صحة الإنسان، ناصحا الآباء والأمهات، عدم جعل أطفالهم تناول الأطعمة التي تحتوى على أطعام لازعة.

وقال مجدي نزيه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن المواد الكيميائة المضافة المعروفة تعتبر كارثية على الأطفال، مؤكدا أنه لا بد من تجنب والبعد عن تلك الأطعمة.

الجهاز العصبي

وتابع خبير التثقيف والإعلام الغذائي، أن تأثير تلك الأطعمة ليس على الفم والمعدة فقط، ولكن قد يمتد تأثيره على الجهاز العصبي .