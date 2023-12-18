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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن موعد مباراتيه أمام ريال سوسييداد بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن موعد مباراتيه أمام ريال سوسيداد الإسباني في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وأشار بي إس جي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى أن مباراة الذهاب ستقام يوم 14 فبراير 2024 على ملعب حديقة الأمراء، بينما ستقام مواجهة الإياب يوم 5 مارس المقبل على ملعب سان سباستيان معقل الفريق الباسكي.


وكان الفريق الباريسي جمع 8 نقاط ليتأهل في وصافة المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة) والذي سيواجه بي إس في آيندهوفن الهولندي.

أما الفريق الباسكي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن إنتر الإيطالي الذي سيصطدم بأتلتيكو مدريد الإسباني.

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