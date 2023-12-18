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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك يخوضون التدريبات البدنية استعدادا لمواجهة ساجرادا في الكونفيدرالية

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات البدنية القوية خلال المران الأساسي الذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر، استعداداً لمواجهة ساجرادا  الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وركز معتمد جمال المدير الفني للفريق على رفع المعدل البدني للاعبين خلال مران اليوم، من أجل تجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل لقاء ساجرادا في بطولة الكونفدرالية.

وحرص أحمد سليمان ورامي نصوحي وأحمد خالد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور المران لمؤازرة الفريق قبل اللقاء المرتقب.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي -  سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.
ويتصدر الفريق  ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

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