حقوق الإنسان بالنواب: ملحمة الشعب المصري بالانتخابات عكست التحديات الاقتصادية

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب المصري كان لديه اليقين بأهمية تفاعله بالانتخابات الرئاسية في هذه المرحلة.



وأكد رضوان خلال مداخلة هاتفية لفضائية السي بي سي، مشاركة ما يزيد عن ٦٢% من جموع الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية وهي سابقة تاريخية على مستوي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأن هذا العدد يصر على المشاركة في الانتخابات في ظل التحديات التى تمر بها المرحلة.



وأردف النائب، الشعب المصري بجميع قطاعاته سواء كان من الشباب وكبار السن والسيدات، فالملحمة التى مثلها الشعب المصري خلال الثلاثة أيام في العملية الإنتخابية عكست التحديات الاقتصادية أو تهديد الأمن القومي أو ما يتم تصديره من إعلان غربي أو جهات ممنهجة معادية لمصر والنظام المصري.