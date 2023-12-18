مش صعبة .. إبراهيم فايق يوجه رسالة مثيرة للأهلي

علق الاعلامي ابراهيم فابق على اداء الاهلي في مباراة فلومينيسي البرازيلي في كأس العالم للأندية .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" والله مش صعبة.. لازم اللاعيبة تمسك كورة شوية وتهدأ.. ١٥ دقيقة من الشوط التاني فلومنينسي أخطر علشان انت تراجعت".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من النادي الأهلي على الكرة، وهدد مرمى الفريق البرازيلي بأكثر من كرة أبطالها حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو، وكرة خطيرة واحدة لفريق فلومينينسي عندما ارتطمت كرة مهاجمه بالقائم.