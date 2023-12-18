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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كولر تسرع في التغييرات| ناقد رياضي: كهربا لاعب جناح وليس مهاجما صريحا

الناقد الرياضي حمدي
الناقد الرياضي حمدي الحسيني،

قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني، إن خبرات فريق فلومينينسي البرازيلي حسمت المباراة أمام الأهلي.

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وأضاف الناقد الرياضي حمدي الحسيني،  خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لاعبو الأهلي بعد الهدف الأول من فلومينينسي البرازيلي أصيبوا بتوتر"، لافتا الى ان: "الشناوي حارس كبير ومتفوق".

وأشار الى: "الشناوي كان رجل المباراة في مباراة اتحاد جدة السعودي"، مضيفا: "الشناوي حرم فلومينينسي البرازيلي من أهداف كثيرة اليوم".

وأوضح: "كهربا أضاع أهدافا كثيرة أمام فلومينينسي البرازيلي.. والشحات أيضا أضاع العديد من الأهداف أمام فلومينينسي البرازيلي"، مضيفا: "لاعبو الأهلي في الشوط الثاني كانوا مضغوطين أمام فلومينينسي البرازيلي".

واسترسل: "كولر تسرع في التغييرات أمام فلومينينسي البرازيلي"، لافتا الى ان: "كهربا لاعب جناح وليس مهاجما صريحا، وبيرسي تاو جناح مميز وليس مهاجم صريح، والأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي".
 

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