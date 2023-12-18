كولر تسرع في التغييرات| ناقد رياضي: كهربا لاعب جناح وليس مهاجما صريحا

قال الناقد الرياضي حمدي الحسيني، إن خبرات فريق فلومينينسي البرازيلي حسمت المباراة أمام الأهلي.

وأضاف الناقد الرياضي حمدي الحسيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لاعبو الأهلي بعد الهدف الأول من فلومينينسي البرازيلي أصيبوا بتوتر"، لافتا الى ان: "الشناوي حارس كبير ومتفوق".

وأشار الى: "الشناوي كان رجل المباراة في مباراة اتحاد جدة السعودي"، مضيفا: "الشناوي حرم فلومينينسي البرازيلي من أهداف كثيرة اليوم".

وأوضح: "كهربا أضاع أهدافا كثيرة أمام فلومينينسي البرازيلي.. والشحات أيضا أضاع العديد من الأهداف أمام فلومينينسي البرازيلي"، مضيفا: "لاعبو الأهلي في الشوط الثاني كانوا مضغوطين أمام فلومينينسي البرازيلي".

واسترسل: "كولر تسرع في التغييرات أمام فلومينينسي البرازيلي"، لافتا الى ان: "كهربا لاعب جناح وليس مهاجما صريحا، وبيرسي تاو جناح مميز وليس مهاجم صريح، والأهلي يحتاج إلى مهاجم قوي".

