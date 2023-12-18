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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير النقل: نتيجة الانتخابات الرئاسية جسدت وعي الشعب المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وكافة العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها  بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفوزه بفترة رئاسية جديدة.

أكد وزير النقل على ان نتيجة الانتخابات الرئاسية قد جسدت وعي الشعب المصري العظيم وتقديره  الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، فى شتى المجالات سواء في الصحة،او التعليم، او الكهرباء، او النقل او في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة بالاضافة الى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الاقليمي و العالمي  مشيرا الى أن نتيجة الإنتخابات الرئاسية تعكس مدى وعى الشعب المصرى أمام العالم .وحسه السياسى ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها  لاستكمال مسيرة الانجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات  والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من اجل خدمة الشعب المصري العظيم

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية ، قد أجريت داخل مصر على مدار ثلاثة أيام من 10 - 12 ديسمبر الجاري، تحت إشراف قضائي كامل وتم الإعلان عن النتيجة اليوم بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

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