وصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى تونس

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الاثنين وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من القاهرة، على متنها عدد من المصابين الفلسطينيين.

وقالت الرئاسية التونسية في بيان لها "حطت مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 طائرة تابعة للخطوط الجوية التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي قادمة من القاهرة تحمل على متنها عددا من الجرحى الفلسطينيين ومواطنة تونسية أصيبت بدورها في العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني".

وأضافت الرئاسية التونسية في بيانها "تم نقل المصابين صحبة مرافقيهم إلى عدد من المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة بتونس العاصمة وبعدد من الولايات الأخرى لتلقي العلاج".

وكانت الطائرة انطلقت صباح اليوم متوجهة إلى القاهرة محملة بالاغذية والاغطية وحليب الأطفال وجملة من المستلزمات الطبية.