أول تعليق من وائل جسار على اعتناق زوجته الإسلام

تصدر اعتناق زوجة وائل جسار الدين الإسلامي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاته بشأن اعتناق زوجته المسيحية الدين الإسلامي بطلب منه، مؤكدًا أن اتباع المرأة دين زوجها احترام له.

اعتناق زوجة وائل جسار الدين الإسلامي

وكشف المطرب اللبناني وائل جسار خلال تصريحات تليفزيونية، الديانة التي تعتنقها زوجته، مؤكدًا أنه طلب منها اعتناق الدين الإسلامي، مؤكدًا أنه يحترم كل الأديان السماوية مشيرًا إلى أن جميعها توصل لهدف واحد، إذ قال: أنا أجل وأحترم الديانة المسيحية وما عندي تفرقة.

وأضاف وائل جسار: ولكن احترام للمرأة إنها تتبع زوجها، يعني هل فيه رجل يتبع زوجته؟ ولا المرأة تتبع زوجها، لذلك أنا طلبت من زوجتي اعتناق الدين الإسلامي، وهذا الأمر تم أمام عائلتي وعائلتها، وهذا شيء طبيعي بكل العائلات ولكن اتحدينا هذه الظروف، وأهلها مسيحيين وإخواتها، فـ أنا مش من الناس أنك لازم تتحجبي أو تبعدي عنهم، لأ الدين هو المعاملة والأخلاق وإنك تحب ربك بطريقتك أنت.

وقال وائل جسار للحديث عن ديانة أولاده قبل اعتناق زوجته الدين الإسلامي، مؤكدًا أنهم يعتنقون الإسلام، ويحتفلون بأعياد الميلاد المسيحية ولكن بدون الذهاب للكنائس، قائلًا: الأولاد يفهمون نفسهم فين ودينهم اللي هيمشوا عليه هو إيه، وأنا من النوع اللي بفهمهم دينهم الاسلامي وطبعا بحترم دين زوجتي المسيحي، وكنا بنحتفل بالكريسماس ولكن مش بيروحوا الكنيسة، ولكن أمهم خلاص أسلمت.