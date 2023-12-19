رضا عبدالعال: كان من الأفضل مشاركة الدبيس أساسيا أمام فلومينينسي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مستواه الفني في تراجع واضح خلال المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" كنت أتمنى أن يعتمد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على كريم الدبيس أساسيًا أمام فلومينينسي في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" ومن وجهة نظري أن المالي أليو ديانج يعد الأفضل في خط الوسط بالنادي الأهلي وليس مروان عطية ".