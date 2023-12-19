آراء الحكام في ركلة جزاء فلومينينسي البرازيلي ضد الأهلي.. شاهد

شارك الناقد الرياضي عمرو الدرديري، منشوراً بعد لقاء الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجمع عبر فيسبوك آراء الحكام المصريين في ركلة جزاء فلومينينسي البرازيلي ضد الأهلي.

وكتب: “مش رأيي انا علي فكرة ! جهاد جريشه ركلة جزاء فلومينينسي أمام الأهلي صحيحة بعد احتكاك ركبة بيرسي تاو بقدم اللاعب مارسيلو”.

وتابع: “‏ياسر عبد الرؤوف ركلة جزاء فلومينينسي صحيحه بسبب إهمال تاو واصطدامه بقدم مارسيلو”.

‏واختتم: “ توفيق السيد ركلة جزاء مارسيلو صحيحة ولا شك فيها، وهو نجح في توريط بيرسي تاو بذكاء في الكرة وسقوطه”.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية، بفوز الفريق البرازيلي بهدفين نظيفين.

وسجل هدفى فلومينينسي اللاعب الكولومبي جون ارياس من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وجون كينيدى في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.