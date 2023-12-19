عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس أضخم حفلات أبو الروس في مهرجان ميدل بيست 2023 ساوند ستورم

صدى البلد

أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس واحدة من أقوى حفلات النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست  2023 ساوندستورم الذي أقيم بالعاصمة بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدموا أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.

حضر ابو الروس بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وكان لمشاركته بالمهرجان اهتماما إعلاميا من قبل القنوات الفضائية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.

وأشعل أبو الروس حفله بالعديد من أغانيه الشهيرة التي تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقها منها "كل الناس" ، " لما باجي" ،"مليونير" ،" فلتت" ،"كل البنات" .. وغيرها منن حصدت وصلات الغناء والرقصات بمشاركة جماهيرية غير مسبوقة في تاريخ دورات المهرجان.

وقدم أبو الروس أغنية للمرة الأولى بعنوان "فووق" والتي حصدت المزيد وهتافات وصيحات الإعجاب.


أقيم مهرجان الميدل بيت ساوند ستورم لعام 2023 على مدار ثلاثة أيام وضم مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين من صناع الأغنية والموسيقى.

ea531a17-5078-4d06-b93f-0ae4ab75ca3c
ea531a17-5078-4d06-b93f-0ae4ab75ca3c
7289ceae-f884-48f4-8d8c-9537b2306939
7289ceae-f884-48f4-8d8c-9537b2306939
e0a10359-38c6-4223-a09a-c040fe637b53
e0a10359-38c6-4223-a09a-c040fe637b53
c7cd15bd-c900-4be8-9918-c468c2b1a5af
c7cd15bd-c900-4be8-9918-c468c2b1a5af
6df8ae10-d2e7-42aa-aab9-dda8147f45c7
6df8ae10-d2e7-42aa-aab9-dda8147f45c7
2466b901-498b-475f-8efe-8af301c07d2b
2466b901-498b-475f-8efe-8af301c07d2b
134ea4f0-86f7-441a-bbf7-71d1c2750aca
134ea4f0-86f7-441a-bbf7-71d1c2750aca
cec605d6-b4a8-4b61-90f2-16f90e0b5121
cec605d6-b4a8-4b61-90f2-16f90e0b5121
cfdbdaee-2c5f-46d3-8d42-bb430fafd382
cfdbdaee-2c5f-46d3-8d42-bb430fafd382
e6c20c06-10bd-421c-a85e-02391ba833da
e6c20c06-10bd-421c-a85e-02391ba833da
6d49182e-e76f-45c6-9d01-32faf8d8e98e
6d49182e-e76f-45c6-9d01-32faf8d8e98e
الشرق الاوسط المطرب حسن أبو الروس تامر عبد المنعم وسائل الإعلام العربية وسائل الإعلام مهرجان ميدل بيست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

رضا عبد العال عن هزيمة الأهلي من فلومينينسي: المهم كسبنا الاتحاد

بعد هزيمة الأهلي من فلومينينسي.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

كهربا يغيب عن مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.. تفاصيل

غير صحيحة.. المدير الفني السابق لفلومينينسي يفجر مفاجأة بشأن ركلة الجزاء أمام الأهلي

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

إطلالة صيفية جريئة.. آمال ماهر تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير| شاهد

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني يقسو على لاعبي الأهلي بعد الخسارة من فلومينينسي

هرم غريب أسفل مياه جزيرة يابانية يصبح أكبر لغز في العالم

مختار مختار: تعاقد الأهلي مع موديست لم يكن مدروسا

حكم دراسة فنيات الصوت لتلاوة القرآن.. هل التغني ينطبق عليها؟

مصرع 86 شخصا في زلزال بقوة 5.9 ريختر شمال غرب الصين

بسعر مناسب وإمكانات جبارة.. أفضل موبايل أوبو رينو في السوق للشباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية منه .. أسباب انخفاض ضغط الدم الشديد

مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

القبض على محتكري البصل.. بعد انخفاض سعر السلعة الشهيرة إليك أهم فوائدها

فيديو

فيديو صادم لـ أمح الدولي بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي

بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة .. وعود الرئيس السيسي للمصريين

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ