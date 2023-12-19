الأهرام: فوز السيسي بولاية جديدة يدخل مصر مرحلة جديدة من العمل الوطني

ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه مع إعلان نتائج انتخابات الرئاسة أمس وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، تدخل مصر مرحلة جديدة من العمل الوطني على كافة المستويات لاستكمال مسيرة النهضة والتنمية الشاملة وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بعنوان "الرئيس السيسي ومرحلة جديدة من العمل الوطني"- أن هذه الانتخابات والفوز الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي حملت في الواقع العديد من الدلالات والرسائل المهمة:



الأولى: نسبة المشاركة العالية في الانتخابات من جانب الشعب المصري في الداخل والخارج والتي عكست الوعي السياسي الكبير للمصريين وإدراكهم حجم التحديات المختلفة التي تواجه البلاد وعلى رأسها الأوضاع المشتعلة في غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أرسل المصريون عبر الانتخابات رسالة للعالم بأنهم يقفون قلبا وقالبا خلف دولتهم وقيادتهم السياسية في مواجهة هذه التحديات واتخاذ ما تراه من إجراءات خاصة، المتعلقة برفض التهجير القسري للفلسطينيين أو توطينهم في سيناء باعتباره خطا أحمر.

الثانية: المظهر الحضاري والراقي الذي جرت فيه الانتخابات سواء من حيث التنظيم المحترف من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو من حيث السلاسة في التصويت وتأمين وحماية اللجان من قبل جهاز الشرطة، أو من حيث الشفافية والنزاهة والإشراف القضائي الكامل، أو من حيث تسابق المصريين بمختلف فئاتهم، خاصة المرأة والشباب، على المشاركة العالية في كل محافظات البلاد، وهذا يعكس القدرات والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية في تنظيم الانتخابات رغم البيئة الإقليمية والدولية المضطربة، وذلك بشهادة المنظمات العالمية والإعلام الأجنبي الذي كان يتابع الانتخابات.

الثالثة: إن تصويت المصريين لصالح انتخاب الرئيس السيسي وبهذه الكثافة العالية، كان تصويتا لصالح استكمال البرنامج الوطني الذي بدأه الرئيس منذ عشر سنوات ويرتكز على تحقيق النهضة الشاملة على كافة المستويات واستكمال بناء القدرات الشاملة للدولة المصرية والارتقاء بمستوى معيشة وحياة المواطن المصري باعتباره الغاية من التنمية وأداتها في ذات الوقت، وإعادة بناء مصر الحديثة.

الأولويات في المرحلة المقبلة

الرابعة: هناك العديد من الأولويات في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية والأوضاع المشتعلة في غزة والسودان وليبيا، والتي ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، كذلك مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وعلى مستوى الداخل تبرز أولوية استكمال إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق النهضة الشاملة.