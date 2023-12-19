الجمهورية: اختيار الرئيس السيسي اختيار للمستقبل والأمن والأمان والتقدم والازدهار

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الشعب المصري قال كلمته، بصراحة وصدق ووطنية، ورؤية ثاقبة لمجريات الأحداث والتحديات، اختار الشعب قيادته الحكيمة قائد مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار ومصر الجديدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

السيسي.. اختيار المستقبل

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "السيسي.. اختيار المستقبل"- أن نسبة المشاركة العالية تعكس ثقة الشعب في قيادته، وثقته في رسم ملامح المستقبل، وثقته في أن القيادة الحكيمة، هي مستقبل الوطن، وأن الأمن والأمان والاستقرار والازدهار الذي تنعم به مصر، هو أساس التنمية، والتطور والتقدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنجازات العشر سنوات الماضية في مختلف المجالات والمشروعات القومية العملاقة في كل القطاعات، كانت شاهدا على الإرادة والتحدي والعمل المتواصل من أجل مستقبل البلاد والعباد، وأن اختيار الرئيس السيسي، هو إرادة شعب واختيار المستقبل، والأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وأكدت صحيفة "الجمهورية" أن الملحمة الوطنية التي جسدتها الانتخابات الرئاسية هي ثمرة يانعة لوعي الشعب وتحقيق النتيجة المشرفة للانتخابات الرئاسية باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، إنها ملحمة في حب مصر.