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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 6.2 ريختر..مقتل 118 شخصا و20 مفقودون جراء الزلزال المدمر في الصين

صدى البلد

أفاد مرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء، بأن زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم منطقة شمال غربي الصين مما أسفر عن مقتل 118 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن المركز الصيني لشبكات الزلازل أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات على مسافة نحو 100 كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو .

 وحشدت السلطات مجموعة من الاستجابات الطارئة، لكن أعمال الإنقاذ أثبتت أنها صعبة في درجات الحرارة تحت الصفر. 

كانت معظم أنحاء الصين تعاني من درجات حرارة متجمدة مع اجتاحت موجة باردة جميع أنحاء البلاد.

وبحسب مركز شبكات الزلازل الصيني (CENC) الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت المحلي (15:59 بتوقيت جرينتش)، ضرب الزلزال الأخير مقاطعة جيشيشان في قانسو على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل).

وكان مركز الزلزال على بعد خمسة كيلومترات من الحدود بين قانسو وإقليم تشينغهاي المجاور، حيث شعر السكان أيضا بهزات قوية.

وفي قانسو، قُتل 105 أشخاص حتى الساعة 7:50 صباح الثلاثاء (2350 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين)، وأصيب 397 حتى الساعة 9:30 صباحًا، بينهم 16 في حالة حرجة، حسبما ذكرت السلطات المحلية في مؤتمر صحفي.

وارتفع عدد القتلى في تشينغهاي إلى 13 شخصا على الأقل بالإضافة إلى 182 جريحا.

ولا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين.

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