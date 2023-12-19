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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم تنفذ أنشطة توعوية بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان

صدى البلد

 نفذت إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الفيوم ندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة للمترددين على القوافل الطبية.

وكذلك حملات طرق أبواب بقرية منشأة دكم بمركز سنورس وقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم وبالتعاون مع مديرية الصحة والسكان بالفيوم

وتهدف ندوات التوعية وورش تعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة وحملات طرق الأبواب لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي المائي لدى المواطنين وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع المياه وإدراك الحقيقة الحالية والمستقبلية المتصلة بموارد المياه  في ضوء تناقص نصيب الفرد  بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والعمراني والتغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية

وقالت الشركة أن نشر الثقافة والوعي المائي أصبح هدفاً رئيسياً لابد من تحقيقه والعمل بصورة مستمرة على نشر برامج التوعية والتي أصبحت من الأسس الهامةلتحقيق الأمن المائي والذي يعتبر من أهم أبعاد الأمن القومي وغرس قيم المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها لاستكمال خطط وبرامج التنمية

مثمنة دور الجهات الشريكة والتعاون المثمر في العمل المشترك لرفع الوعي المائي بمختلف أنحاء المحافظة وعلى مختلف الفئات العمرية والنوعية

الإدارة العامة للعلاقات العامة الإدارة العامة استهلاك المياه التغيرات المناخية الجهات الشريكة الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بالفيوم

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