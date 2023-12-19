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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة الذهب تهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية

السيسي
السيسي

هنأ مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تجديد ثقة الشعب المصرى فيه بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة.

وذلك لاستكمال بناء الدولة الحديثة التي أرسى قواعدها منذ توليه مقاليد البلاد في عام 2014 ، أملين من الله له التوفيق والسداد في استكمال مشروع التنمية الشاملة التي بذل في سبيلها الشعب المصري الغالي والنفيس.


وأعرب مجلس الإدارة عن فخره بما قدمه الشعب المصري من صورة حضارية و مشاركة إيجابية تنم عن زيادة الوعي السياسي لدي جموع الشعب المصري،  فنجاح الشعب المصري في اجتياز تجربة الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثله تعد خطوة هامة علي طريق تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

 كما تبعث برسالة للعالم أجمع أن شعب مصر قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة  .

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