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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

71 % من سكان غزة يعانون من مستويات حادة في الجوع| تفاصيل

صدى البلد

أفادت دراسة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن 71% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع.

 
وقالت الدراسة إن هناك 98% من سكان قطاع غزة يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء.

  
أما عن معدل الحصول على المياه، بما في ذلك مياه الشرب ومياه الاستحمام والتنظيف يبلغ 1.5 لتر للشخص الواحد يوميًا في قطاع غزة.

وارتفع عدد الضحايا في قصف إسرائيلي على رفح جنوبي غزة إلى 29 شهيدا.

وأعلن المكتب الإعلامي في غزة  استشهاد الصحفي عادل زعرب جراء قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل عائلته بمحافظة رفح (جنوب قطاع غزة)، ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى (97 صحفياً شهيداً) منذ بدء الحرب الوحشية على غزة.

وذكر المكتب في وقت سابق ان جيش الاحتلال ارتكب خلال 73  (1,680) مجزرة، راح ضحيتها (26,453) شهيداً ومفقوداً، بينهم (19,453) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، منهم (8,000) شهيد من الأطفال، و(6,200) شهيدة من النساء، و(300) شهيد من الطواقم الطبية، و(32) شهيداً من الدفاع المدني، و(96) شهيداً من الصحفيين.

وأشار المكتب الإعلامي الي انه (7,000) مازالوا مفقودٍين إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، وإن 70% من هؤلاء هم من فئة الأطفال والنساءـ فيما أصيب (52,286) مصاباً.

ولفت الي انه تم أيضا اعتقال خلال هذه الحرب العدوانية الوحشية المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم (40) حالة اعتقال من الطواقم الطبية، و(8) معتقلين من الصحفيين.

وقال أيضا : مازال (1.5) مليون ونصف المليون نازح من أبناء شعبنا الفلسطيني يعيشون حياة قاسية في مئات مراكز النزوح والإيواء، وهذه الأعداد الكبيرة تحتاج إلى حل جذري لإنهاء معاناتهم المتواصلة، وكلهم بحاجة إلى مساعدات وإمدادات عاجلة ومن الواجب على جميع المؤسسات الدولية القيام بواجبها فوراً، وإضافة إلى ذلك فإن (327,000) حالة موثقة أصبحت مصابة بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

وأضاف:  وقد دمر الاحتلال خلال حربه الوحشية (126) مقراً حكومياً، و(90) مدرسة وجامعة خرجت عن الخدمة بشكل تام، و(282) مدرسة وجامعة تضررت جزئياً، فيما دمر (112) مسجداً بشكل كلي، و(200) مسجدٍ هدمها الاحتلال بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف الاحتلال (3) كنائس.

وتابع:  وعلى صعيد أضرار الوحدات السكنية، فقد هدم الاحتلال (52,500) وحدة سكنية بشكل كلي، و(254,000) وحدة سكنية هدمها بشكل جزئيٍ، بمجموع (306,500) وحدة سكنية.

وأتم: وعلى صعيد المستشفيات فقد استهدف جيش الاحتلال أكثر من (22) مستشفى وأخرجها عن الخدمة، كما وأخرج (53) مركزاً صحياً عن الخدمة أيضاً، بينما استهدف جيش الاحتلال (138) مؤسسة صحية استهدافات أثرت على تقديم الخدمة الصحية فيها، كما واستهدف (102) سيارة إسعاف حيث تضررت بشكل كامل. 

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