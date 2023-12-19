المؤتمر: فوز الرئيس السيسي يجسد إدراك المصريين للنهضة وإصرار على استكمال البناء والتنمية

أعرب يوسف عماد امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب بسعادته بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدا أن هذا الفوز الكبير يجسد إدراك الشعب المصري للنهضة التي شهدتها الدولة المصرية في كافة المجالات، وعودتها إلى مكانتها الطبيعية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

واوضح ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن هذا الفوز يعكس في الوقت ذاته رغبة وإصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية التي دشنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وثقتهم الكاملة في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات، من أجل دولة قوية تليق بحضارة وأصالة الشعب المصري العريق.

وأكد امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر، أن منح الشعب المصري ثقته الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمرة الثالثة على التوالي، وبهذا الحشد الجماهيرى يعكس ويؤكد اصطفاف الشعب المصري خلف قيادته السياسية، مضيفا أن هذه الثقة الغالية التي جسدتها صناديق الانتخابات، تمثل بداية قوية للجمهورية الجديدة التى نحلم بها.

وأعرب يوسف ، عن خالص تمنياته القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بدوام التوفيق والسداد في فترة رئاسته الجديدة، وللشعب المصري دوام التقدم والازدهار.