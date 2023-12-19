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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 550 جنيه فقط..موبايل جديد بشحن يدوم لمدة 12 يوم 

ب 550 جنيه فقط..موبايل
ب 550 جنيه فقط..موبايل جديد بشحن يدوم لمدة 12 يوم 

أطلقت شركة itel أحدث هاتف لها في فئة الهواتف ذات المفاتيح المسمى it5330, الذي يتميز بتصميم أنيق مع لمسة نهائية زجاجية فريدة، ومن المقرر أن يتنافس هذا الهاتف مع الهواتف الأخرى الرخيصة جدا.

ب 550 جنيه فقط..موبايل جديد بشحن يدوم لمدة 12 يوم 

مواصفات Itel it5330:

 

• سمك 11.1 مم فقط، يوفر it5330 مظهرًا نحيفًا وشاشة ملونة مقاس 2.8 بوصة.

• بطارية قوية 1900mAh، توفر مدة مكالمة مذهلة تصل إلى 31.7 ساعة وعمرًا افتراضيًا يصل إلى 12 يومًا.

• دعم توسيع الذاكرة حتى 32 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة للمحتوى متعدد الوسائط.

• واجهة متعددة اللغات تدعم تسع لغات، بما في ذلك الإنجليزية والهندية والغوجاراتية والتيلوغية والتاميلية والبنجابية والكانادا والمالايالامية والبنغالية.

• راديو FM لاسلكي مع مسجل، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالراديو دون الحاجة إلى سماعة رأس سلكية.

ب 550 جنيه فقط..موبايل جديد بشحن يدوم لمدة 12 يوم 

• ميزة King Voice تعمل كمساعد وتقرأ المعلومات مثل المكالمات الواردة والرسائل والقائمة ورقم الاتصال إلخ.

• لا يتنازل it5330 عن الاتصال، حيث يوفر فتحتين SIM ومقبس 3.5 مم.

• يأتي هاتف المفاتيح مع تسجيل مكالمات تلقائي وكاميرا VGA.

 

السعر والتوافر:

 

يتوفر it5330 باللون الأزرق والأخضر الفاتح والأزرق الفاتح والأسود. بسعر 1499 روبية فقط (أي ما يعادل 550 جنيه مصري تقريبا)، أصبح هذا الهاتف ذو المفاتيح في متناول اليد الآن في المتاجر الرائدة، ويوفر مزيجًا مثاليًا من الأناقة والجودة. استعد لتجربة الاتصال المحمول بطريقة جديدة تمامًا مع it5330.

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